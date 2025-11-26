İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini ve operasyonlarda 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu maddeye yönelik Jandarmamız tarafından yaptığımız operasyonlarımızla Hakkari'de 345 kg Skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı'da 773 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 'Atak Timlerimizin' desteğiyle operasyonlar düzenledik.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE