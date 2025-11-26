Adıyaman, Türkiye'nin turizm sektöründeki en prestijli organizasyonlarından biri olan '19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde yer almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, etkinliğin başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda fuar süresince uygulanacak stratejik adımlar ele alınırken, Adıyaman'ın turizm potansiyelini ön plana çıkaracak tanıtım materyalleri, etkinlik planlamaları ve iş birlikleri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Adıyaman'ın sahip olduğu turizm değerlerini dünya vitrinine en güçlü biçimde yansıtmak amacıyla çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

3-5 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar kapsamında, Güneydoğu'nun incisi olarak bilinen Adıyaman'ın sahip olduğu zengin tarihî miras, doğal güzellikler ve kültürel değerlerin en etkili yöntemlerle tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE