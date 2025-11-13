'Askeri kargo uçağı kazasının takipçisi olacağız'

Basın toplantısına Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklamayla başlayan Doğan, 'Türkiye'yi derinden üzen bu kazada hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kazanın nedenleri tüm boyutlarıyla araştırılmalı. Biz de DEM Parti olarak bu sürecin takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.

'Demirtaş'ın tutukluluğu hukuksuzlukta ısrardır'

Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesine ilişkin konuşan Doğan, '9 yıldır ısrar edilen hukuksuzlukta hala ısrar ediliyor. Kobanî davası bir rövanş davasıdır. Bu anlayıştan vazgeçilmelidir' dedi.

AİHM'in kararına dikkat çeken Doğan, şunları söyledi:

'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş kararında, Türkiye'nin ifade özgürlüğü, kişi güvenliği, özgürlük ve adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini açıkça tespit etti. Bu karar sadece Demirtaş'ı değil, tüm siyasi davaları ilgilendiriyor. Buna rağmen karar uygulanmıyor. Bu, açık bir yetki aşımıdır ve Anayasayı ihlaldir.'

'Selçuk Mızraklı'ya yönelik karar adeta işkence'

Doğan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selçuk Mızraklı'nın açık cezaevine geçme talebinin ikinci kez reddedilmesini de değerlendirdi:

'Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, Mızraklı'nın 'terör örgütünden ayrıldığına dair beyanı bulunmadığı' gerekçesiyle talebi reddetmiş. Bu, hukukun değil, siyasetin kararıdır. Düşüncelerinden dolayı insanları hapiste tutmak bir işkencedir. Bu işkenceye son verilmelidir.'

'İmamoğlu iddianamesi siyasi nitelikte'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi de değerlendiren Doğan, '2 bin 352 yıl hapis cezası isteniyor. Toplum, bu operasyonların siyasi amaçlarla yapıldığına inanıyor. Yargı eliyle siyasete müdahale edilmemeli' diye konuştu.

Doğan, 16 baronun ortak açıklamasına atıfta bulunarak, 'Barolar, halkın özgür iradesiyle seçtiği temsilcileri yargı eliyle siyasetsizleştirme çabalarının demokratik hukuk ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Kime yapılırsa yapılsın hukuksuzluk karşısında mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

'Komisyonun Öcalan ile görüşmesi sürece ivme kazandırır'

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Doğan, toplantıların ertelenmesini eleştirdi. 'Beklentimiz, Komisyonun ilk toplantısında Sayın Öcalan ile görüşme kararının alınmasıdır' diyen Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

'Komisyon asıl muhatabıyla görüşmeden ilerleme sağlanamaz. İmralı'ya gitme konusunda endişe olmamalı. Bu, korkulardan sıyrılma zamanıdır. Komisyonun tüm siyasi partilerin katılımıyla bir heyet oluşturup Öcalan'la görüşmesi gerekir.'

'2026 Bütçesi refah ve istikrar bütçesi değildir'

Doğan, hükümetin hazırladığı 2026 yılı bütçesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

'Biz bu bütçeye 'hayır' diyoruz. Çünkü 2026 Bütçesi refah ve istikrar bütçesi değil. 'Ekmek ve Barış İçin Bütçe' kampanyası başlattık. Kasım ve Aralık aylarında farklı yürüyüş kollarıyla Ankara'ya yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Karamsar değiliz, umutluyuz'

Basın toplantısını 'Biz karamsar değiliz, umutluyuz' sözleriyle tamamlayan Ayşegül Doğan, 'Barış ve demokrasi mücadelesi verenlerin omuzlarına güveniyoruz. Bu mücadeleyi kendi omuzlarımızla yükselteceğiz. Türkiye bu badireyi de aşacak' dedi.

Kaynak : PERRE