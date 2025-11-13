Galatasaraylı Metehan Baltacı'ya 9 Ay, Eren Elmalı'ya 45 Gün Hak Mahrumiyeti Verildi

Toplam 102 futbolcunun yer aldığı listede, Süper Lig kulüplerinden çok sayıda oyuncuya 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi.

Bahis Soruşturmasında Cezalar Netleşti

TFF Hukuk Kurulu tarafından yürütülen ve kamuoyunda uzun süredir tartışılan 'bahis soruşturması' kapsamında, Süper Lig ve 1. Lig'den 100'ün üzerinde futbolcunun farklı bahis platformlarında işlem yaptığı tespit edilmişti.

PFDK, 13 Kasım 2025 tarihli toplantısında nihai kararlarını duyurdu.

Galatasaraylı Futbolculara Ceza

Disiplin Kurulu kararına göre, Galatasaraylı futbolculardan Metehan Baltacı 9 ay, Eren Elmalı ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kurul, cezaları Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanmasıyla belirledi.

Süper Lig'de Ceza Alan Oyuncular

Disiplin kararına göre Süper Lig kulüplerinden bazı futbolcuların cezaları şöyle:

Galatasaray: Metehan Baltacı (9 ay), Eren Elmalı (45 gün)

Trabzonspor: Boran Başkan (3 ay), Salih Malkoçoğlu (45 gün)

Alanyaspor: İzzet Çelik (3 ay), Enes Keskin (3 ay), Yusuf Özdemir (9 ay), Bedirhan Özyurt (3 ay)

Konyaspor: Adil Demirbağ (45 gün), Alassane Ndao (12 ay)

Kayserispor: Berkan Aslan (3 ay), Abdulsamet Burak (12 ay)

Gaziantep FK: Taha Güneş (45 gün), Nazım Sangare (45 gün)

Antalyaspor: Kerem Kayaarası (45 gün)

Kasımpaşa: Ege Albayrak (45 gün), Ali Emre Yanar (45 gün)

Karagümrük: Furkan Bekleviç (45 gün), Kerem Yusuf Sirkeci (3 ay)

Çaykur Rizespor: Efe Doğan (45 gün), Furkan Onak (3 ay)

Samsunspor: Celil Yüksel (45 gün)

Bazı 1. Lig kulüplerinden de çok sayıda futbolcuya 3 aydan 9 aya kadar hak mahrumiyeti cezaları verildi.

En Ağır Cezalar: 12 Ay Hak Mahrumiyeti

Kurulun kararları arasında en ağır cezayı alan futbolcular ise Konyaspor'dan Alassane Ndao, Kayserispor'dan Abdulsamet Burak, Altınordu'dan Orkun Özdemir ve Sivasspor'dan Ali Şaşal Vural oldu.

Bu oyunculara 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK'dan Açıklama: 'Futbolun Dürüstlüğü Esastır'

PFDK karar metninde şu ifadelere yer verildi:

'Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince, futbol müsabakalarının dürüstlüğünü ve bütünlüğünü korumak amacıyla bahis eylemine karışan futbolcular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Bahis ve benzeri eylemler, futbolun temel etik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.'

TFF ayrıca, resmi kurumlarla yapılan yazışmaların sürdüğünü, gelen yeni bilgiler ışığında soruşturmanın genişletilebileceğini de açıkladı.

Geniş Soruşturma Devam Ediyor

TFF Hukuk Kurulu, soruşturmayı derinleştirerek 1024 futbolcunun işlem kayıtlarını incelemişti.

Disiplin sürecinin ilk etabında cezalar açıklanırken, ikinci aşamada yeni isimlerin de PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Bahis Soruşturması Türk Futbolunda Dönüm Noktası

Uzmanlara göre bu karar, Türk futbolunda bugüne kadar verilen en kapsamlı disiplin yaptırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Spor hukukçuları, kararın federasyonun 'futbolda bahisle mücadelede kararlılığını' gösterdiğini ancak bazı futbolcuların itiraz ve tahkim yoluna başvurabileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, PFDK'nın aldığı bu kararlarla birlikte, Türk futbolunda etik, şeffaflık ve disiplin standartlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

TFF'nin, yeni deliller ışığında süreci genişletmesi ve önümüzdeki haftalarda yeni cezalar açıklaması bekleniyor.

Kaynak : PERRE