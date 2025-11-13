Final maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden genç milliler, turnuvayı namağlup tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Azerbaycan'a set vermeden kazandılar

Boulevard Arena'da oynanan finalde milliler, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın setlerini 25-14, 25-10 ve 25-18'lik skorlarla kazanan Türkiye, mücadeleyi 3-0 tamamladı.

Maç yalnızca 64 dakika sürdü.

Genç kadrodan tarihi başarı

İslami Dayanışma Oyunları'nda A takımla değil, genç ve gelişim oyuncularından oluşan bir kadroyla mücadele eden Filenin Sultanları, turnuva boyunca hiç set kaybetmedi. Grup aşamasında çıktığı 4 maçın tamamını 3-0 kazanan milliler, yarı finalde de rakibini aynı skorla geçerek finale adını yazdırmıştı.

Salon ve maç bilgileri

Salon: Boulevard Arena (Riyad)

Hakemler: Hachem Maisaa (Suriye), Elrahim Naglaa (Mısır)

Türkiye: Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L) - (Ege Melisa, Eda, Liza)

Azerbaycan: Kondratyeva, Pavlenko, İmanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova, Guluyeva (L) - (Burkova, Karimova)

Setler: 25-14, 25-10, 25-18

Süre: 64 dakika (19, 20, 25)

'Geleceğin Sultanları'ndan umut veren performans

Türk voleybolunun geleceğini temsil eden genç oyuncular, güçlü oyunları ve disiplinli mücadeleleriyle dikkat çekti. Turnuvayı set vermeden tamamlayan milliler, Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşattı. Filenin Sultanları, bu başarıyla birlikte Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları tarihindeki voleybol branşındaki başarılarına bir altın madalya daha eklemiş oldu.

Kaynak : PERRE