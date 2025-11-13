Cumhurbaşkanı Erdoğan, 350 bininci konutun anahtarını teslim edecek

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan büyük yeniden imar seferberliği kapsamında inşa edilen konutlardan 350 binincisinin anahtar teslimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı anahtar teslim töreni öncesi hazırlıklar tamamlanmak üzere. Törene sayılı günler kala, Atatürk Bulvarı'nda oluşturulan rezerv alan ve tören meydanında hazırlıklar hız kazandı.

Vali Varol'dan yerinde inceleme

Vali Dr. Osman Varol, tören alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Alan düzenlemeleri, sahne kurulumu, güvenlik tedbirleri ve vatandaşların katılımına yönelik hazırlıkların değerlendirildiği incelemede, Vali Varol çalışmaların Cumhurbaşkanının ziyareti öncesinde eksiksiz tamamlanması talimatını verdi.

Adıyaman, tarihi bir güne hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek tören, deprem sonrası inşa edilen konutların teslim sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Adıyaman, bu anlamlı günde hem yeniden imar çalışmalarındaki başarısını hem de depremzede vatandaşların yeni yuvalarına kavuşma sevincini bir arada yaşayacak.

