'Teslim Olmadık, Olmayacağız' Diyen Ekran Yüzleri 14 Kasım'da Yeni Yayına Başlıyor

Kapatılan kanaldan istifa eden gazeteciler, 'Halkın haber alma hakkını savunmak ve gerçeği korkusuzca aktarmak için yeniden yola çıkıyoruz' diyerek duyurdukları yeni girişimle 14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de izleyicilere 'yeniden merhaba' diyecek.

TELE1 Yayınını Durdurmuştu, TELE2 Aynı Saatte Başlayacak

TELE1 televizyonunun yayınları, 24 Ekim Cuma günü saat 19.28'de kayyum yönetimi tarafından durdurulmuştu.

Yeni yapılan açıklamada ise, TELE2 HABER'in aynı tarih ve saate atıfla, '14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de' yayına başlayacağı bildirildi.

Yeni oluşumun internet sitesi, YouTube kanalı ve X, Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden yayın yapacağı ifade edildi.

'Teslim Olmadık, Teslim Olmuyoruz'

TELE2 HABER'in duyurusunda, gazetecilerin ortak açıklamasına şu ifadeler yer aldı:

'24 Ekim 2025 tarihinde TELE1 televizyonuna ve internet sitesine haksız ve hukuksuz biçimde kayyum atandı. Kayyum yönetimi, TELE1'in bağımsız yayıncılık anlayışını temsil eden yayınları sonlandırarak, yerine belgesel yayınlarına geçti. İnternet sitesinde ise haber girişleri engellendi.

Biz, TELE1'in ekran yüzleri, yazarları ve emekçileri olarak 31 Ekim 2025'te 'Sizinle çalışmayacağız, sizi meşrulaştırmayacağız' diyerek istifa ettik.'

'Hedefimiz Halkın Haber Alma Hakkını Savunmak'

Yeni yayın girişiminin manifestosunda, gazeteciler hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

'Teslim olmadık, olmayacağız.

Gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Halkın haber alma hakkını savunmak, korkusuzca yayıncılığı sürdürmek tek hedefimizdir.

Bağımsız, basın ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışımızı bir televizyon kanalıyla sürdürmek istiyoruz. Ancak bizi bekleyenlerle buluşmak, gerçeğin sesini kamuoyuna duyurmak için ilk adımı dijital mecralarda atıyoruz.'

'TELE2 HABER' Dijital Yayında

Yeni oluşumun tele2haber.com.tr internet sitesi, YouTube, X ve Instagram hesapları üzerinden eş zamanlı yayına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, uydu yayını yapacak bir televizyon kanalının kurulması için hazırlıkların sürdüğü de kaydedildi.

'Uydu yayını yapacak bir televizyon kanalının hayata geçirilmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Tüm dostlarımızın, izleyicilerimizin dayanışmasıyla yeniden büyüyeceğiz.

'tele2haber' sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bize güç verin. Yalanlara teslim olmayın.'

Kayyum Süreci: TELE1 Yayınlarına 24 Ekim'de El Konulmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'örgüt propagandası ve kamu görevlisine hakaret' suçlamaları kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınmış, ardından kanalın yönetimine kayyum atanmıştı.

Kayyum atanmasının ardından, kanalın yayın politikası değişmiş; haber ve tartışma programlarının yerini belgesel yayınları almıştı.

Ekran yüzleri ve yöneticiler bu gelişmenin ardından 'bağımsız gazeteciliği sürdüreceğiz' diyerek istifa ettiklerini açıklamıştı.

Basın Özgürlüğü Tartışmaları Yeniden Gündemde

TELE1'e kayyum atanması ve ardından TELE2 HABER'in doğuşu, basın özgürlüğü, dijital medya bağımsızlığı ve alternatif yayıncılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Gazetecilik meslek örgütleri, TELE2 HABER'in 'özgür yayıncılığın dijitaldeki yeni adresi' olabileceğini belirtirken, bazı hukukçular da kayyum uygulamasının 'medyada çok tehlikeli bir dönüm noktası' olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, TELE1'in kapanmasının ardından aynı kadronun TELE2 HABER adıyla yeniden sahneye çıkması, Türkiye'de bağımsız medya mücadelesinin dijital platformlarda yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Yeni oluşum, 14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de 'Teslim olmadık, teslim olmuyoruz' sloganıyla izleyicisine 'yeniden merhaba' diyecek.

