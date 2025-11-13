Silah onarımı ve ticaretine yönelik operasyon

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda ruhsatsız silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsı takibe aldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Evde cephanelik çıktı

Yapılan aramalarda;

11 adet tabanca üst kapağı,

22 adet tabanca şarjörü,

7 adet tabanca iskeleti,

32 adet fişek,

Çok sayıda tabanca ve av tüfeği parçası, Silah tamir ve bakımında kullanılan çeşitli ekipman ve materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'ruhsatsız silah bulundurmak, imal etmek ve ticaretini yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecek'

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan operasyonun ardından yaptıkları açıklamada,

'Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir.' ifadelerini kullandı.

Emniyet ekiplerinin operasyonları, Malatya genelinde ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine karşı sürdürülen geniş kapsamlı mücadele kapsamında devam ediyor.

