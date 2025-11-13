Pandemi, deprem, kuraklık ve don afetlerinin olumsuz etkilerinden en fazla zarar gören kesimlerden biri olan çiftçilerin sorunları, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan kapsamlı bir raporla Cumhurbaşkanı'na iletilecek.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Adıyaman Ziraat Odası'nda bir araya gelen il ve ilçe ziraat odası başkanları, tarım sektörünün güncel sorunlarını, üreticilerin yaşadığı kayıpları ve çözüm önerilerini ele aldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirtti.

Yaşar Özkan: 'Bu ziyaret, çiftçilerimiz için önemli bir fırsat'

Başkan Yaşar Özkan, Cumhurbaşkanının ziyaretini Adıyaman tarımı açısından 'önemli bir fırsat' olarak gördüklerini söyledi.

Özkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Cumhurbaşkanımızın ilimize gelmesi bizim için büyük bir şanstır. İlçe Ziraat Odası başkanlarımızla birlikte yaptığımız toplantılarda, baraj ve göletlerin durumu, kuraklık ve don afetinden etkilenen çiftçilerimizin sorunları, girdi maliyetleri ve ürün pazarlama sıkıntıları gibi konuları içeren kapsamlı bir rapor hazırladık. Bu raporu Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kendilerinin çiftçilerimizin içinde bulunduğu sıkıntılara çözüm üreteceğine inanıyoruz.'

Rapor, Adıyaman tarımının genel durumunu ortaya koyuyor

Hazırlanan raporda;

Deprem sonrası tarımsal üretim altyapısında meydana gelen zararlar,

Kuraklık nedeniyle azalan verim,

Don olaylarının ürün kayıplarına etkisi,

Sulama yatırımları ve baraj-gölet projelerinin tamamlanması gerekliliği,

Tarımsal destek ve kredi politikalarının güçlendirilmesi gereği gibi başlıkların yer aldığı öğrenildi.

Çiftçiler, kalıcı çözüm bekliyor

Adıyamanlı çiftçiler, uzun süredir üretim maliyetlerinin artışı ve doğal afetlerin etkisiyle zor günler geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak raporun, tarımsal desteklerin artırılması ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması açısından bir dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak, Adıyaman tarımının kronikleşen sorunlarını çözüm önerileriyle birlikte doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına iletmeye hazırlanıyor.

Kaynak : PERRE