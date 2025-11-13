Gerekçe 'Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni' Olarak Açıklandı, Engelli Web Duyurdu: Karar Henüz Uygulanmadı

İfade Özgürlüğü Derneği bünyesindeki Engelli Web oluşumu, sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerindeki açıklamasında, İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabına yönelik erişim engeli kararının internet servis sağlayıcılarına iletildiğini, ancak henüz uygulamaya alınmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Karar internet servis sağlayıcılarına iletildi ancak X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.'

İmamoğlu'nun Kişisel Hesabına da Erişim Engeli Getirilmişti

Hatırlanacağı üzere, 237 günde tamamlanan İBB iddianamesinde 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun kişisel X hesabına da kısa süre önce erişim engeli getirilmişti.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), erişim engelinin gerekçesini İmamoğlu'nun 24 Nisan 2025 tarihinde paylaştığı bir gönderi olarak açıklamıştı.

Yargı kararının ardından X platformu da ilgili hesabı Türkiye'den erişime kapatmıştı.

'Milli Güvenlik' Gerekçesi Yeniden Gündemde

Yeni erişim engeli kararıyla birlikte 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeni' gerekçesi bir kez daha gündeme geldi.

Uzmanlar, bu tür erişim engellerinin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya ilgili sulh ceza hâkimliklerince alınabileceğini belirtiyor.

Erişim engelinin hangi kurum tarafından verildiğine dair resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

İBB Davası ve Tutuklu Adaylık Süreci

İmamoğlu, geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıklanan ve 402 sanığı kapsayan 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesinde 'örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' gibi 142 ayrı eylemle suçlanıyor.

İddianame kapsamında İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı, halen Silivri Cezaevi'nde yargı sürecini bekliyor.

Siyasi ve Hukuki Yankılar

Erişim engeli kararları, kamuoyunda 'seçim sürecinde bilgi akışının kısıtlanması' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Bazı hukukçular kararın ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığını, bazı çevreler ise 'kamu düzeni ve güvenlik hassasiyetlerinin gereği' olduğunu savunuyor.

Engelli Web verilerine göre, Türkiye'de yalnızca 2025 yılı içinde 50 binden fazla internet içeriği ve 700'e yakın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Sonuç olarak, Ekrem İmamoğlu'nun kişisel hesabının ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına da erişim engeli getirilmesi, Türkiye'de yaklaşan seçim sürecinde dijital iletişim özgürlüğü, milli güvenlik ve yargı bağımsızlığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak : PERRE