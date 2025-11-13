TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik desteklerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili Kurt, 6 Şubat depremlerinden en ağır etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da 844 çocuğun ebeveyn kaybı yaşadığını belirterek, bu çocuklardan 57'sinin koruyucu aile hizmeti, 61'inin bakım tedbiri, 11 evladın ise hem ebeveyn hem de uzuv kaybı ile yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Milletvekili Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaların önemine değinerek, 'Ebeveyn kaybı yaşayan evlatlarımızın geleceği hepimizin omzundaki büyük bir sorumluluktur. Adıyaman'da ve depremden ağır etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem sonrası travmalarla mücadele, psikolojik destek hizmetleri, sosyal yardım süreçleri ve çocuklarımızın eğitim-psikososyal takibi daha da güçlendirilmelidir' dedi.

Milletvekili Kurt, Komisyon görüşmelerinde şu soruları yöneltti:

Depremzede çocuklar ve ailelere yönelik hangi sosyal hizmetler sunuluyor?

Psikolojik ve sosyal desteklerin kapsamı nedir?

Afet sonrası travmalara yönelik bölgesel çalışmalar hangi aşamadadır?

Sürecin yakın takipçisi olduklarını belirten Milletvekili Kurt, devletin her zaman depremzede çocukların ve ailelerin yanında olduğunu vurgulayarak, 'Bu çocuklar bizlere emanettir. Onların yaralarını sarmak, geleceklerini güvence altına almak devletimizin en temel sorumluluğudur. Adıyaman'ın ve deprem bölgesinin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ve AK Parti teşkilatına teşekkür eden Milletvekili Kurt, deprem bölgesindeki tüm çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

