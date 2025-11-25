Adıyaman Belediyesi, 25 Kasım Salı günü Çarşı merkezinde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak alternatif güzergahlar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Caddesi, Bulvar girişinden Heykel Meydanı'na kadar olan bölümde, 25 Kasım 2025 Salı akşamı 21.00-06.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Gündüz saatlerinde (06.00-21.00) trafik akışı normal şekilde sürecek. Belediye yetkilileri, gece saatlerinde yapılacak çalışmalar sırasında oluşabilecek yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi için sürücülerin belirlenen alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Yapılan yazılı açıklamada, '25 Kasım Salı akşamı itibarıyla Atatürk Caddesi'nin Bulvar girişinden Heykel Meydanı'na kadar olan bölümünde altyapı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Cadde, 21.00-06.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacaktır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımda aksama yaşanmaması için alternatif güzergahların kullanılması önem arz etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında cadde sabah saatlerinde yeniden trafiğe açılacaktır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık nedeniyle özür diler, vatandaşlarımızın sabrına teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE