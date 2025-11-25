Adıyaman'da çarşı merkezinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin önünü kesen bir grup genç, geç saatlerde kütüphaneden çıktıktan sonra İndere'ye ulaşımda sorun yaşadıklarını dile getirerek, otobüs sefer saatlerinin uzatılmasını talep etti. Gençlerin talebini dikkatle dinleyen Başkan Tutdere, soruna anında çözüm üretti. Öğrencilerin yanında ilgili birim müdürünü telefonla arayan Başkan Tutdere, İndere güzergahındaki son sefer saatinin 20.00 olarak güncellenmesi talimatını verdi.

Kütüphane Çıkışı Artık Sorunsuz

Yapılan düzenlemeyle birlikte, kütüphanede ders çalışan öğrencilerin eve dönüşte yaşadığı ulaşım problemi ortadan kalkmış oldu. Artık şehir merkezinden İndere'ye giden otobüslerin son hareket saati öğrencilerin çıkış saatlerine uygun olarak 20.00'da gerçekleşecek.

Başkan Tutdere, gençlerin eğitim süreçlerini desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, 'Gençlerimizin taleplerine kulak vermeye devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE