Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Yusuf Babar, Türk milliyetçiliğinin öncü lideri Başbuğ Alparslan Türkeş'i doğum gününde yayımladığı mesajla rahmet, minnet ve şükranla andı. Babar açıklamasında, Türkeş'in askeri kariyerindeki liyakati, devlet adamlığı ve millet sevdasıyla yalnızca bir siyasi lider değil, Türk milliyetçiliğinin çağdaş dönemdeki en güçlü rehberlerinden biri olduğunu vurguladı. Türkeş'in milletin bağımsızlığı, devletin bekası ve Türk dünyasının birliği ülküsünü hayatı boyunca pusula edindiğini belirten Babar, liderin ömrünü bu ideal uğruna adadığını kaydetti.

Yusuf Babar, Türkeş'in ortaya koyduğu Dokuz Işık Doktrini'nin, Türk milletinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını hedefleyen kapsamlı bir vizyon belgesi olduğunu ve doktrinin günümüzde de hem ülkücü camia hem de ülke genelinde yol gösterici niteliğini koruduğunu söyledi.

Babar, Türkeş'in fikir babası olduğu Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV)'ın, milliyetçi, ahlaklı, disiplinli ve devletine bağlı kamu yapılanmasına örnek teşkil ettiğini belirtti. Açıklamada, Başbuğ'un en büyük mirasının ise vatanını karşılıksız seven, Türk kültür ve ahlakını yaşatmayı şiar edinmiş ülkücü gençlik olduğuna dikkat çekildi.

Babar mesajını, 'Başbuğ Alparslan Türkeş'in bıraktığı davaya sahip çıkmak hem bir şeref hem de sarsılmaz bir sorumluluktur. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene!' ifadeleriyle tamamladı.

