Gürsoy Grup tarafından Mersin'in Mezitli ilçesinde yapımı tamamlanan Ford Gürsoy Plaza, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ford Otosan'ın Türkiye genelindeki en büyük plazası olma özelliğini taşıyan tesisin açılışında Adıyaman'ın tarihine ait dikkat çekici bir bilgi yeniden gündeme geldi.

Açılışın onur konuğu Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç oldu. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket, oda başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'Bu tesis Akdeniz'e açılan stratejik bir kapı'

Ali Koç, burada yaptığı konuşmada, Ford Otosan ile Gürsoy Ailesi arasındaki 50 yılı aşkın iş birliğine dikkat çekti. Mersin'in şirket açısından stratejik konumda olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

'Bu tesis sadece bölgeye değil, Akdeniz'e açılan güçlü bir kapı olacaktır. Alper Gürsoy'un bu yatırımı, müşteri memnuniyeti ve ciro açısından örnek bir başarı hikâyesi olacaktır.'

Adıyaman'ın ilk otomobili Ford çıktı

Törende duygusal anlar yaşanmasına neden olan gelişme ise Adıyamanlı gazeteci Ferit Binzet'in, merhum babası Fadıl Binzet'e ait 'Dünden Bugüne Adıyaman' adlı kitabı Ali Koç'a takdim etmesiyle yaşandı. Kitapta yer alan bilgilere göre Adıyaman'a gelen ilk otomobil 1930 model bir Ford marka araçtı.

Otomobili kente getiren Abdullah Efendi'nin, oğlunu İstanbul'a göndererek bir ay boyunca araç eğitimi aldırdığı ve ardından aracın Adıyaman'a kazandırıldığı ifade edildi.

Kitaptaki bu tarihi bilginin kendisini etkilediğini belirten Ali Koç, şu değerlendirmede bulundu:

'Adıyamanlı Gürsoy Ailesi'nin bugün Ford Plaza'yı açması ve yine aynı şehirden Ferit Binzet'in büyükbabasının Adıyaman'a ilk otomobili -üstelik Ford marka- getirmiş olması beni derinden etkiledi. Bu kitap koleksiyonumda özel bir yerde duracak.'

'Babam yaşasaydı kitabı kendisi verirdi'

Kitabı babası adına imzalayarak Koç'a sunan Ferit Binzet ise, 'Babam yaşasaydı bu kitabı size bizzat hediye etmek isterdi. Dedemizin Adıyaman'a getirdiği ilk otomobile dair anıları her zaman duyguyla anlatırdı. Bu hatıranın Koç Otomobil Müzesi'nde de yer almasını isteriz.' ifadelerini kullandı.

Açılışın, bölgedeki otomotiv yatırımları açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak : PERRE