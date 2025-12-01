Adıyaman Belediyesi, şehrin il oluşunun 71. yılı kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda 71 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş, STK temsilcileri, muhtarlar, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Başkan Tutdere, etkinlikte yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın 71. yılını kutlamanın özel bir anlam taşıdığını belirterek, 'Bugün özel bir gün; Adıyaman'ımızın doğum günü. Şehrimiz 71 yaşına bastı. Bu onurlu günün hatırasına belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte 71 ağacı toprakla buluşturduk. Bu fidanları memleketin çocuklarına emanet edeceğiz. Adıyaman, 6 Şubat'ın yaralarını hızla sarıyor; birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakıyor. Adıyaman Belediyesi olarak bugün bir dizi etkinlikle hemşehrilerimizle bu anlamlı günü kutlamaya devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte Adıyaman'ız' dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de programın hem çevre bilinci kazandırdığını hem de Adıyaman'ın il oluş gününe ayrı bir değer kattığını belirterek Başkan Tutdere'ye teşekkür etti.

Kaynak : PERRE