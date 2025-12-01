Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konakları'nda eğitim alan öğrenciler arasında satranç turnuvası düzenlendi. Öğrenciler, yoğun geçen eğitim öğretim döneminin stresini sportif ve sosyal etkinliklerle atma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri'nde öğrencilere ders desteğinin yanı sıra sosyal gelişim imkânları sunuluyor. Her ay farklı bir merkezde düzenlenen turnuvalarla öğrencilerin yeni yeteneklerini keşfetmeleri ve ilgi alanlarını geliştirmeleri amaçlanıyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk etkinliği olan Satranç Turnuvası, hafta sonu Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı elemelerde 12 öğrenci finale kalmaya hak kazandı. Finalde dereceye giren ilk 6 öğrenciye para ödülü verilirken, turnuvaya katılan tüm öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu.

Satranç Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciler şu şekilde:

5. ve 6. sınıflar:

Kernek - Ayşen Ece İzgi

Yeşiltepe - Ramazan Çolak

Özalper - Mahmut Efe Akgül

7. ve 8. sınıflar:

Melekbaba - İkranur Kaya

Kernek - Mehmet Koşal

Salköprü - Umut Şahin

