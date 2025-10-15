İYİ Parti ile DEM Parti arasındaki söz düellosu TBMM gündemini gerdi; taraflar birbirlerine sert ifadelerle yanıt verdi

Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaşanan tartışma ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile Meclis Başkanvekili Pervin Buldan arasındaki olaya atıfta bulunarak DEM Parti'yi sert sözlerle hedef aldı. Grup toplantısındaki konuşmasında Dervişoğlu, DEM Parti için 'Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri Kandil, pusulaları İmralı' ifadelerini kullandı ve parti ile bazı temsilcilerini 'bu milletin başına bela olan bir terör örgütünün siyasi uzantısı' olarak nitelendirdi.

Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti Genel Başkanı): Grup toplantısında DEM Parti'ye yönelik sert ifadeler kullandı; Meclis kürsüsünde yaşanan olayları örnek göstererek partiyi ve temsilcilerini hedef aldı.

Ayşegül Doğan (DEM Parti Sözcüsü, Şırnak Milletvekili): X hesabından yaptığı paylaşımda Dervişoğlu'na tepki gösterdi; İYİ Parti'yi 'milli hassasiyet taciri' ve 'savaştan beslenen' olarak nitelendirdi.

Turhan Çömez (İYİ Parti Grup Başkanvekili) ve Pervin Buldan (TBMM Başkanvekili, DEM Parti): İki isim arasında TBMM Genel Kurulu'nda önceki oturumda yaşanan tartışma, taraflar arasındaki gerilimin başlangıç işareti olarak gösteriliyor.

Olay, TBMM'deki Genel Kurul oturumunda yaşanan sözlü tartışmaların ardından İYİ Parti grup toplantısında gündeme taşındı. Dervişoğlu'nun grup toplantısı konuşması, Meclis çalışmaları sırasında gerçekleştirildi (tarih haber metninde yer alan oturum tarihleriyle bağlantılı olarak değerlendirildi).

TBMM'deki milletvekilleri arasındaki bu tür sert söylemler, Meclis içi tansiyonu yükseltiyor ve siyasi kutuplaşmayı derinleştiriyor. Söz konusu suçlamalar, parlamenter ilişkinin sağlıklı işleyişi, ortak çalışmayı gerektiren kanun süreçleri ve genel kamuoyunda siyaset kurumuna yönelik algı bakımından belirleyici olabiliyor. Ayrıca tarafların birbirlerine yönelik ağır sözleri, toplumda ve kamuoyunda yankı buluyor; siyaset kurumu içinde yeni gerilim hatlarına yol açabiliyor.

Dervişoğlu, Grup Başkanvekili Çömez'in, Meclis kürsüsünde Buldan'a yönelik sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi ve DEM Parti'yi şiddetle eleştirdi. Konuşmasında, PKK lideri Abdullah Öcalan'a atıf yapan ifadeleri ve 'İmralı' vurgusunu kullanarak sert göndermelerde bulundu. Buna karşılık DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan sosyal medya üzerinden yanıt verdi; açıklamasında İYİ Parti'yi 'savaştan beslenen' ve 'ikbal düşkünü' olmakla suçladı ve barışın savunucusu olduklarını belirtti.

Dervişoğlu'nun grup konuşmasından öne çıkan bölümler:

'Siz bu milletin başına bela olan bir terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri Kandil, pusulaları İmralı'dır bu alçakların.'

Dervişoğlu'nun Meclis oturumuna ilişkin değerlendirmesi:

'Terörist Öcalan, medyaya sansür istedi, ulağı Meclis'te bize sansür uygulamaya kalktı... Bu ülkenin vatandaşına, askerine, polisine... silah sıkanlar katildir, teröristtir, alçaktır, haindir. İşbirlikçisi de haindir.'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın X paylaşımı:

'Siz 'milli hassasiyet' tacirlerisiniz. Kan, savaş, ölüm sizin pusulanız. Savaştan beslenen ve bunu ikbal zanneden zavallılarsınız. Barışın mümkün olduğunu hisseden korkaklarsınız. Korkunuz arttıkça nefretiniz büyüyor, maskeniz düşüyor. Bu ülkeye barışı, kardeşliği ve demokrasiyi size rağmen getireceğiz.'

Siyasi gözlemciler, taraflar arasındaki bu tür sert söylemlerin Meclis içi ilişkileri zedeleyebileceğini, ortak gündem gerektiren alanlarda (ör. yasal düzenlemeler, kriz yönetimi) uzlaşma imkanlarını daraltabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu tür polemiklerin medya ve kamuoyunda geniş yankı bulması, siyasetin kutuplaşma dinamiklerini güçlendirebilir.

İYİ Parti ile DEM Parti arasındaki karşılıklı suçlamalar ve açıklamalar, önümüzdeki günlerde Meclis gündeminde ve parti kanallarında tartışılmaya devam edecek. Taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve TBMM oturumlarındaki tutumlar, sürecin daha da tırmanıp tırmanmayacağını gösterecek.

