'Devlet kira planlamasında aktif rol üstlenecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye genelinde hızla yükselen kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili yeni bir sistemin devreye alınacağını belirterek şunları söyledi:

'Yüksek seyreden kiralar, konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Bu çalışma ile 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Ekim ayının sonunda milletimizle paylaşacağız.'

Erdoğan, bu modelin yalnızca sosyal politikalar açısından değil, aynı zamanda ekonomik dengeler bakımından da önem taşıdığını vurguladı:

'Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır.'

'Gazze için önemli bir adım attık'

Ekonomik gündemle birlikte dış politika mesajları da veren Erdoğan, Gazze'de yaşananlara ilişkin, 'Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır' ifadelerini kullandı.

'Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen konut projelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Depremin yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. 3.6 trilyon liralık harcama yaptık. Geçen ay Malatya'da 304 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşimize teslim ettik' dedi.

CHP'ye eleştiri: 'Yönetilmiyor, savruluyor'

Erdoğan, konuşmasının sonunda CHP yönetimine de eleştiriler yöneltti:

'Yolsuzluk operasyonları başlayınca boykot diye bir şey uydurdular. Kendilerine destek vermeyenleri boykot torbasının içine koydular. Ne yaptıysalar başarılı olmadılar. Sayın Özel'in yönetiminde CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. CHP yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali oraya buraya savruluyor.'

Projenin detayları Ekim'de açıklanacak

Yeni sosyal konut ve kiralık konut projesinin detaylarının ekim ayı sonunda kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre proje, kiralık konut piyasasında devletin planlayıcı rol üstlendiği yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 500 bin konutluk projenin hem barınma sorununa çözüm hem de enflasyonla mücadelede destek mekanizması olması hedefleniyor.

