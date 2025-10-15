Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih süreci ve takvimi açıkladı
Sözlü sınav sonuçları başarı puanına göre belirlendi
Bakanlık açıklamasına göre, sözlü sınav sonuçları KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak oluşturulan başarı puanına göre değerlendirildi. Sözlü sınav sonuçları 29 Ağustos'ta ilan edildi. İtirazlar 1-5 Eylül tarihleri arasında elektronik ortamda alındı ve sonuçlar 3 Ekim'de açıklandı.
Tercihler elektronik ortamda yapılacak
Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı '2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu' doğrultusunda başvurularını yapacak. Tercih işlemleri MEB'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Göreve başlama tarihi 19 Ocak 2026
Atamaları yapılan öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlamaları planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve atama sürecine ilişkin tüm detayların meb.gov.tr adresinden takip edilebileceğini bildirdi.
Kaynak : PERRE