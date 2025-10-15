Bunlar da ilginizi çekebilir

Sıfır atık yolunda büyük adım: 'Her Ev Bir Atölye' projesi başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve atama sürecine ilişkin tüm detayların meb.gov.tr adresinden takip edilebileceğini bildirdi.

Atamaları yapılan öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlamaları planlanıyor.

Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı '2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu' doğrultusunda başvurularını yapacak. Tercih işlemleri MEB'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Bakanlık açıklamasına göre, sözlü sınav sonuçları KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak oluşturulan başarı puanına göre değerlendirildi. Sözlü sınav sonuçları 29 Ağustos'ta ilan edildi. İtirazlar 1-5 Eylül tarihleri arasında elektronik ortamda alındı ve sonuçlar 3 Ekim'de açıklandı.

Sözlü sınav sonuçları başarı puanına göre belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih süreci ve takvimi açıkladı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.