Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 2025 yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı, Adıyaman Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra merkez ve ilçe esnaf odası başkanları katıldı.

Toplantıda, esnaf ve sanatkârların mevcut durumu, sektörlerin karşılaştığı zorluklar, çözüm önerileri ve 2025 yılı çalışma planları detaylı bir şekilde görüşüldü. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında ortaya çıkan kalıcı işyeri ihtiyaçları, kayıt dışılığın önlenmesi ve esnafın yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri gündeme alındı.

Ayrıca, ilçelerde ihtiyaç duyulan küçük sanayi sitesi alanları ve ilçe esnafının sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Bu kapsamda, ilgili kurumlarla yapılacak iş birlikleri ve ortak projeler değerlendirildi.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere'nin toplantıya katılımının yerel yönetimlerle olan dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığı belirtilirken, ortak akıl ve birlikte hareket etmenin önemi bir kez daha vurgulandı.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, toplantıya katılan tüm oda başkanlarına ve Belediye Başkanı Tutdere'ye teşekkür ederek, alınan kararların esnaf ve sanatkâr camiasına hayırlı olmasını diledi.

