Erdoğan: “Yerli kabiliyetler de üretime dahil edilecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum," ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya teşekkürlerini iletti.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: “İlk teslimat 2030’lu yıllarda”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SavunmaSanayiST platformuna yaptığı açıklamada, “Bu başarı Türkiye’nin başarısıdır. Endonezya’ya 48 KAAN satışı planlıyoruz. İlk teslimatlar 2030’lu yıllarda başlayacak ve yerli motorla gerçekleştirilecek,” dedi. Demiroğlu, söz konusu satışın 12 ila 15 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye’nin 5. Nesil Uçağı Dünya Sahnesinde

Henüz 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren 5. nesil savaş uçağı KAAN, kısa sürede uluslararası arenada dikkat çekti. Endonezya ile imzalanan ihracat anlaşması, KAAN’a duyulan güvenin açık bir göstergesi oldu. Anlaşmayla birlikte, Türkiye’nin savaş uçağı üretme kabiliyeti bir kez daha tescillenmiş oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ’a Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ olmak üzere KAAN’ın üretiminde emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ederek, “Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum,” dedi.

Türkiye Savunmada Küresel Oyuncu Olma Yolunda

Türkiye'nin Endonezya ile gerçekleştirdiği bu stratejik ihracat, yalnızca ekonomik değil, jeopolitik anlamda da büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor. KAAN'ın yurt dışına satışının başlaması, Türkiye’nin savunma sanayii alanında küresel bir oyuncu olma yolunda ilerlediğinin en somut göstergesi oldu.

Kaynak : PHA