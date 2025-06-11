Akit’e Sert Tepki: “Ahlak Sınırı Aşılmıştır”

Basın açıklamasında konuşan CHP Ankara Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, Zeyrek’in geçirdiği kazanın ardından “çarpıldı” manşetiyle haber yapan Yeni Akit’e ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içeren paylaşımlara sert sözlerle yanıt verdi. Türkmen, şunları kaydetti:

“Bugün buradayız. Çünkü bir sınır aşılmıştır. Ahlak sınırı aşılmıştır. İnsanlık sınırı aşılmıştır ve biz bu çürümüşlüğe karşı susmayacağız. Henüz acımız tazeyken, utanmazca yapılan bu yayınlar, ahlaksızlığın dibidir. Ferdi Zeyrek, bu ülkenin gördüğü en dürüst, en vicdanlı, en çalışkan insanlardan biriydi.”

İletişim Başkanlığı Önüne Gidilmek İstendi, Polis Engelledi

CHP’li gençler, eylem sonrasında İletişim Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Ancak polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine grup, çelengi Akit TV binası önüne bıraktı.

“Kin ve Nefret Dili Sıradan Değil, Politiktir”

Türkmen, açıklamasında sadece bir gazetecilik eleştirisi değil, sistematik bir düşmanlıkla karşı karşıya olduklarını savundu:

“Bu anlayış yalnızca basın ahlakına değil, insanlığa da aykırıdır. Ölüm üzerinden kin kusan bu aşağılık dil sıradan bir düşmanlık değil; sistematik, bilinçli ve politiktir. Siz yıllardır gazetecilik yapmıyor, açıkça nefret yayıyorsunuz.”

“Bu Devran Dönecek”

“Ferdi Zeyrek’in adı, sizin kaleminizden, ekranınızdan ve zihniyetinizden milyon kat daha temizdir. Bu siyah çelengi sadece bir protesto değil, sizin çürümüş gazetecilik anlayışınıza ve insanlıktan nasibini almamış dilinize karşı bir uyarı olarak bırakıyoruz.”

Zeyrek’in Adı Manisa’da Yaşayacak

Açıklamanın sonunda Zeyrek’in Manisa’da ve Türkiye kamuoyunun vicdanında unutulmayacağını vurgulayan Türkmen, “Ferdi Başkanımızın adı Manisa’nın sokaklarında, yurttaşların yüreğinde ve bizim de mücadelemizde yaşamaya devam edecektir” dedi.

CHP’liler protesto eylemi sırasında sessiz bir anma gerçekleştirdi ve siyah çelengi Akit TV binası önünde bıraktıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak : PHA