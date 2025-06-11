“Kızılay, milletimizin istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türk Kızılay’ın 157 yıl önce “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Yoklukların ve yoksullukların olduğu bir dönemde Kızılay, milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri olmuştur. Geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir.”

“Toplumun her kesimine ulaşıyor”

Afet yardımlarından uluslararası insani yardıma, göç ve mülteci hizmetlerinden sosyal projelere kadar birçok alanda görev üstlenen Kızılay’ın her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün Türk Kızılay, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, gençlikle ilgili çalışmalar, sosyal projeler ve eğitim faaliyetleri ile toplumumuzun her kesimine ulaşmaktadır. Özverili çalışmalarıyla gönüllüler, Kızılay’ın misyonunu gerçekleştirmekte ve tüm dünyadaki insanlara umut olmaktadır.”

“Türkiye’nin yüz akı, mazlumların umudu”

Kızılay’ın sadece Türkiye içinde değil, dünyanın dört bir yanında da kriz bölgelerinde faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur. Türkiye’nin yüz akı Türk Kızılay, sadece sınırlarımız içinde değil, tüm kriz bölgelerinde de faaliyet göstermektedir. Filistin’de, Suriye’de, Somali’de, Afganistan’da, Bosna’da, Irak’ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanların imdadına yetişmektedir.”

“Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer’i arasa, Türk Kızılay tüm imkânlarıyla onlara umut ışığı olmuştur. Ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde; salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde en önde koşmaktadır. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin ve mağdurların hayatlarına dokunmaktadır.”

“Gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının sonunda, Türk Kızılay’ı nezdinde çalışanlara, gönüllülere ve bağışçılara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine, bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye devam edeceği inancıyla, Türk Kızılay’ının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini ve çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Kaynak : PHA