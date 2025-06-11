Dışişleri Bakanlığı: “İsrail’in müdahalesi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir”

Tel Aviv Büyükelçiliği süreci izliyor

Madleen isimli yelkenli tekne, Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkmış, ancak İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 12 aktivist gözaltına alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı, Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılmasının beklendiğini açıklarken, diğer Türk vatandaşı Yasemin Açar’ın durumunun da Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından hassasiyetle takip edildiğini duyurdu. Ailelerle düzenli bilgi paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı: “Bu müdahale uluslararası hukukun açık ihlalidir”

Gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır.”

Gözler serbest bırakılacak aktivistlerde

Madleen gemisinde bulunan Şuayb Ordu’nun 12 Haziran günü Türkiye’ye dönmesi beklenirken, diğer aktivistlerin durumu da diplomatik temaslarla izleniyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı bu müdahale karşısında hem diplomatik hem de hukuki süreci sürdürüyor.

Kaynak : PHA