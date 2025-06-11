“Kaba kuvvet uygulanıyor, bu düşman ceza hukuku değilse nedir?”

Karamahmutoğlu, 142 gündür tek kişilik hücrede tutuklu bulunan Özdağ için verilen tutukluluğun devamı kararının siyasi bir karar olduğunu savunarak şu açıklamaları yaptı:

“Bugünkü duruşmada tahliye bekliyorduk. Tutuksuz yargılamaya geçilmesini, en azından bir karar verilmesini umut ediyorduk. Ancak mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı bir sonraki haftaya erteledi. Sayın Ümit Özdağ, 19 Ocak’tan bu yana tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Bu akşam yine mahkeme heyeti evlerine gidip başlarını yastığa koyacak ama Ümit Özdağ, Silivri’de tutuklu kalmaya devam edecek.”

“Kaçma şüphesi iddiası mizah konusu bile olamaz”

Özdağ’ın kaçma ya da delil karartma şüphesine dair ileri sürülen gerekçelerin mantık dışı olduğunu vurgulayan Karamahmutoğlu, “Bütün deliller toplanmış durumda. Kaçma şüphesiyle tutuklu kalması, mizaha malzeme bile olamayacak bir iddiadır. Bu bir eziyettir. Sayın Özdağ’ın en başından beri söylediği gibi bu bir ‘düşman ceza hukuku’ uygulamasıdır. Bugün savunma avukatı Prof. Dr. Savaş Özdağ, bunun artık kaba kuvvete dönüştüğünü ifade etti. Sayın Özdağ’a karşı kaba kuvvet uygulanıyor” dedi.

“PKK ile yürütülen pazarlık sürecini ifşa ettiği için cezalandırılıyor”

Tutukluluğun siyasi bir gerekçeyle sürdürüldüğünü savunan Zafer Partisi Sözcüsü, Özdağ’ın PKK ve Abdullah Öcalan’a ilişkin kurulduğu iddia edilen “pazarlık masası” sürecini kamuoyuna açıklaması nedeniyle hedef alındığını belirtti:

“Ümit Özdağ, Türk milletine yürütülen bu süreci anlattığı için, bir toplumsal muhalefetin oluşmasına öncülük ettiği için cezalandırılıyor. Bu bir yargı süreci değil, siyasetten yargı yoluyla el çektirilmesidir. Uzun süredir iddianamenin hazırlanması bile geciktirilerek bu sürecin siyasi bir baskı aracına dönüşmesi sağlanmıştır.”

“Ümit Özdağ siyasi tutukludur”

Açıklamasında Özdağ’ın siyasi tutuklu olduğunun altını çizen Karamahmutoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün verilen karar, mahkûmiyet hükmü değil ancak özgürlükten mahrum bırakma kararıdır. Bu hukuki bir mesele değil, siyasetin yargı eliyle muhalefeti susturma çabasıdır. Ümit Özdağ’ın mahkûmiyet ihtimalini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü ortada suç yok. Varsayılan bir suç üzerinden siyasi muhalefeti cezalandırma girişimi var.”

Ümit Özdağ’ın bir sonraki duruşması, 17 Haziran 2025 tarihinde Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan 2 No’lu duruşma salonunda görülecek. Karamahmutoğlu, kamuoyunu ve demokratik çevreleri bu davaya karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak : PHA