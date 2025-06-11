Etkinlik, saat 19.30’da kokteyl ile başlayacak; ardından saat 20.00’de şiir ve türkü dinletisiyle devam edecek. R.T. Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek geceye tüm Besni halkı davet edildi.

Organizasyonu üstlenen Abidin Arıcı ve Coşkun Zengel, bu anlamlı gecede şiire ve türküye gönül veren herkesi aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Sanatseverler, etkinliğe dair detaylı bilgiye şu iletişim numaralarından ulaşabilir:

Kaynak : PHA