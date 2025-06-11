“Cumhuriyetin dayanağı olan adaleti daha ileriye taşıyacağız”

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin erişilebilirliğini ve güvenilirliğini artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Tunç, deftere yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin en temel dayanaklarından biri olan adaletin, her bireyin hakkını eşitlik ve tarafsızlık temelinde koruyan bir sistemle tecelli etmesi için taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla ödün vermeden, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin daha erişilebilir, daha etkin ve daha güvenilir hâle gelmesi için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Cennet vatanımızı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhu şâd olsun.”

Yeni HSK üyeleriyle ilk resmi ziyaret

Ziyaret, yeni atanan HSK üyeleriyle Bakan Tunç’un birlikte gerçekleştirdiği ilk resmi program olma özelliğini taşıdı. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine ulaştı ve çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından heyet, Anıtkabir özel defterinin imzalanmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle andık” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA