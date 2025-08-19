Sanığa önce ceza, sonra beraat



Olay, “men.dakka.dukka” rumuzlu bir Instagram kullanıcısının herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaşmasıyla başladı. Şikayet üzerine kullanıcı hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.



Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak istinaf incelemesini yapan Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alındığı gerekçesiyle suçun oluşmadığını belirterek sanık hakkında beraat kararı verdi.



Yargıtay: “Kişisel veri sayılır”



Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinafın beraat kararını bozarak, sanığın eyleminin TCK’nın 136. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini bildirdi.



Kararın gerekçesinde, bir kişiye ait her türlü bilginin —herkes tarafından biliniyor veya kolayca ulaşılabilir olsa dahi— “kişisel veri” kapsamında değerlendirileceği belirtildi.



Daire, kişisel verilerin yazılı belgeden alınması, kaydedildiği ortamdan başka bir yere taşınması veya yeniden kullanılmasını sağlayacak şekilde sabitlenmesi gibi fiillerin “verileri ele geçirme” kapsamında olduğunu vurguladı.



“Zincirleme suç” değerlendirmesi



Yargıtay kararında, sanığın şikayetçilere ait fotoğrafları izinleri olmaksızın paylaşmasının “kişisel verileri ele geçirme” suçunu oluşturduğu ve bu suçun zincirleme şekilde işlendiği kaydedildi.



Kararda, “Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.” ifadeleri yer aldı.



Emsal niteliğinde karar



Bu kararla birlikte Yargıtay, sosyal medyada herkese açık profillerdeki fotoğrafların dahi sahibinin rızası dışında paylaşılmasının suç teşkil ettiği yönünde emsal bir içtihat oluşturdu. Uzmanlar, kararın sosyal medya kullanıcıları için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.

Kaynak : PHA