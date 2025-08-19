abah saatlerinde TBMM önünde eylem



Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre olay, saat 08.55’te TBMM önünde meydana geldi. M.E.F. isimli şahıs, park halindeki otomobilini üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Çevredeki güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde panik yaşandı.



Yetkililer, şahsın gözaltına alındığını ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.



Hurdacılık yapıyor, 12 hurda araç kayıtlı



İçişleri Bakanlığı açıklamasında, M.E.F.’nin Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı ve üzerine kayıtlı 12 hurda aracın bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Şahsın, hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi beklentisi içinde olduğu, ancak bu yönde bir düzenleme çıkmadığı için aracını yaktığı aktarıldı.



16 ayrı suç kaydı var



Bakanlığın açıklamasında, M.E.F.’nin geçmişte çok sayıda suça karıştığına da yer verildi. Şahsın “hırsızlık”, “motorlu taşıt hırsızlığı”, “resmi belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tehdit” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” gibi toplam 16 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.



Daha önce de araç yakmış



İçişleri Bakanlığı, şahsın daha önce de benzer bir eylem gerçekleştirdiğini açıkladı. 11 Mayıs 2018 tarihinde M.E.F.’nin Mersin Adliyesi önünde, “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek aracını ateşe verdiği hatırlatıldı.



Psikiyatrik tedavi görüyor



Açıklamada, M.E.F.’nin psikiyatri tedavisi gördüğünün tespit edildiği de kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve geniş kapsamlı tahkikatın sürdüğünü duyurdu.

Kaynak : PHA