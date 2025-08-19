Kırtasiye masrafı katlandı



Alsan, okul alışverişinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Geçen yıl 600–700 liraya doldurulan kırtasiye sepeti bu yıl 1200 lirayı geçti. Sadece çanta ve forma masrafı bile asgari ücretlinin maaşını sarsıyor. Bugün bir öğrencinin yıllık masrafı ilkokulda 10 bin, ortaokulda 13 bin, lisede 15 bin lirayı buluyor. Bir ailede birden fazla öğrenci varsa bu yük katlanıyor. Veliler çocuklarının eğitimiyle temel ihtiyaçları arasında sıkışıp kalmış durumda.”



Servis ve beslenme masrafı ikinci kira gibi



Adıyaman’da servis ücretlerinin aylık 1500–2000 TL bandında olduğuna işaret eden Alsan, dar gelirli ailelerin çoğunun bu masrafı karşılayamadığını söyledi.



“Birçok aile çocuklarını yürüyerek okula göndermek zorunda kalıyor çünkü servis ücretlerini ödeyemiyor. Beslenme çantası ise ayrı bir yük; gıda fiyatları ortada. Çocuğuna sağlıklı bir öğün hazırlayamayan anne-babaların feryadı duyulmalı. Eğitim masrafları dar gelirli için adeta ikinci bir kira yükü haline geldi.”



Asgari ücret yetmiyor, geçim sıkıntısı derinleşiyor



TÜRK-İŞ’in Temmuz 2024 verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin 234 lira, yoksulluk sınırı ise 62 bin 652 lira olarak belirlendi. 2025 yılı için net asgari ücret 22 bin 104 TL olsa da, Alsan’a göre bu rakam ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak:



“Veliler defter için bile pazarlık yapıyor, borçlanıyor. İktidar ise halkın gerçek gündeminden uzak. Eğitim gibi en temel hak devletin güvencesinde olmalıdır. Bugün çocuklarımızın geleceği ailelerin borç defterine yazılıyor, bu kabul edilemez.”



Türkiye genelinde de tablo aynı



Adıyaman’daki durum yalnızca yerel değil. Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde çanta fiyatlarının 800–1800 TL, okul formalarının 1200–2000 TL, kırtasiye masraflarının ise 1000–1500 TL arasında değiştiği bildiriliyor. Veliler, artan fiyatlar karşısında ikinci el ürünlere yönelmek zorunda kalıyor.



“Anahtar Parti sosyal devlet anlayışıyla geliyor”



Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, çözümün sosyal devlet anlayışında olduğunu belirterek şu önerileri dile getirdi:



Ücretsiz kırtasiye ve kitap desteği,



Ulaşım ve beslenme yardımları,



Eğitim malzemelerinde vergi muafiyeti,



Asgari ücretin insanca yaşama uygun hale getirilmesi.



“Biz Anahtar Parti olarak çocuklarımızın eğitimini ailelerin yükü olmaktan çıkaracağız. Ücretsiz kırtasiye ve kitap desteği, ulaşım ve beslenme yardımları ile dar gelirli ailelerin yanında olacağız. Türkiye’nin geleceği, eğitimde eşitlik ve fırsat adaletiyle güvence altına alınmalıdır.”



Adıyaman’da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi artan eğitim giderleri, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin bütçesini aşıyor. Birden fazla öğrencisi olan veliler, eğitim masrafları karşısında neredeyse çaresiz kalıyor. Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan’ın ifadesiyle, eğitim hakkının ailelerin ekonomik gücüne bağlı hale gelmesi toplumsal eşitliği tehdit ediyor.

Kaynak : PHA