180 metrelik hat döşeniyor



Belediye ekipleri, küçük sanayi sitesi karşısında bulunan 3071 ve 3082 numaralı sokakların bulunduğu bölgede başlattıkları çalışma kapsamında 300’lük borular kullanarak 180 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşüyor. Çalışmalarda dayanıklı ve modern boru sistemlerinin tercih edilmesiyle, yoğun yerleşimin bulunduğu bölgede uzun yıllar altyapı sorunu yaşanmaması hedefleniyor.



Ekipler gece gündüz sahada



Adıyaman Belediyesi ASKİM ekiplerinin kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak altyapı hizmetlerini sürdürdüğü belirtilirken, Altınşehir Mahallesi’ndeki çalışmalarda vatandaşların günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesine özen gösteriliyor. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerde altyapı yatırımlarına öncelik verildiği ifade edildi.



Tutdere: “Yaşam konforunu artırmayı hedefliyoruz”



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Mahallesi’nde başlatılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Altınşehir Mahallemizde ve şehrimizin birçok noktasında altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede yaklaşık 180 metre uzunluğunda 300’lük borularla kanalizasyon hattı döşeyerek hemşehrilerimizin yaşam konforunu artırmayı hedefliyoruz. Halkımızın sağlıklı ve sorunsuz bir altyapıya kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amacımız, şehrimizin geleceğine hizmet edecek kalıcı yatırımları hayata geçirmek. Bu süreçte hemşehrilerimizin sabrı ve desteği için teşekkür ediyor, çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğimizi ifade ediyorum.”



Kalıcı çözümler hedefleniyor



Belediye yetkilileri, kent genelinde sürdürülen altyapı yatırımlarının uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunacağını vurguladı. Yapılan yatırımlar sayesinde hemşehrilerin sağlıklı ve modern altyapı imkanına kavuşacağı ifade edilirken, çalışmaların planlı bir şekilde kentin farklı bölgelerinde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : PHA