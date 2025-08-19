Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilcisi Tuncay Kaya’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, mimar, mühendis, şehir plancısı ve belediye personeli katıldı.



“Türkiye’nin en başarılı belediyesi olduk”



Programın açılışında konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sürecinde belediyenin gösterdiği performansa dikkat çekti. Tutdere, şu ifadeleri kullandı:



“Depremden sonra Adıyaman olarak çok büyük yaralar aldık, kurum olarak da ciddi kayıplar yaşadık. Buna rağmen hiçbir çalışma arkadaşımız yılmadan görevini yaptı. Bugün gururla ifade etmek isterim ki Adıyaman Belediyesi, deprem illeri içerisinde en fazla ruhsat veren belediye oldu. Yaklaşık 33 bin bağımsız bölüme denk gelen ruhsat verdik ve bu sayede şehrimize 50 milyar liralık kredi ve hibenin gelmesini sağladık. Bu, Adıyaman için tarihi bir başarıdır.”



“Artık klasörlerle belediyeye gelme dönemi bitti”



Başkan Tutdere, belediye hizmetlerinde dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak e-ruhsat sisteminin sağlayacağı kolaylıklara değindi. Tutdere, şunları söyledi:



“Adıyaman’da ilk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle birlikte artık vatandaşlarımız belediyeye klasörlerle gelmeyecek. Ruhsat başvurularını elektronik ortamda yapacak, sürecin her aşamasını anlık olarak takip edebilecek. Bu adım hemşehrilerimizin işini kolaylaştıracak, belediyemizin kurumsal kimliğine güç katacak. Bizim amacımız şehrimizi daha modern, daha yaşanabilir bir hale getirmek ve halkımıza her alanda en iyi hizmeti sunmaktır.”



Katılımcılara teknik bilgiler verildi



Toplantı, katılımcılara e-ruhsat sisteminin işleyişi hakkında teknik bilgilerin aktarılmasıyla sona erdi. Belediye yetkilileri, yeni uygulamanın şeffaf, hızlı ve güvenli hizmet anlayışına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak : PHA