15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu’nca “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şahsın yakalanması amacıyla polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, hakkında arama kararı bulunan şahsın Adıyaman’daki ikameti tespit edildi. Düzenlenen operasyonla C.S., saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetten açıklama



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla sürdürülen çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu suçlarının engellenmesi, suç işleyen şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şahıs saklandığı adreste yapılan operasyon neticesinde yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



Mücadelenin devam edeceği vurgulandı



Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin hem toplum sağlığı hem de kamu düzeni açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Kaynak : PHA