‘Her damla geleceğimiz için kıymetlidir’



Belediye’den yapılan açıklamada, su kesintilerinin yaşanmaması için vatandaşların bilinçli davranması gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Kıymetli hemşerilerimiz; aşırı sıcaklar nedeniyle Haydaran su kaynağımızda ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Su kesintilerine maruz kalmamak için suyumuzu tasarruflu kullanalım. Özellikle bostan ve bahçe sulamada, inşaat sulamada, araç yıkamada ve halı yıkamada şebeke suyunu kullanmayalım. Unutmayalım; her damla su geleceğimiz için çok kıymetlidir. Su hayattır, hayatı israf etmeyelim.”



Belediye’den duyarlılık çağrısı



Kahta Belediyesi, yaz aylarında artan su tüketimine karşı vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan duyuruda, özellikle tarımsal sulama, inşaat işleri ve araç-halı yıkama gibi yoğun su tüketen faaliyetlerde şebeke suyunun kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.



Açıklamada ayrıca, mevcut kaynakların korunmasının hem günlük ihtiyaçların karşılanması hem de gelecek nesillerin suya erişimi açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.



Su kaynaklarında kritik dönem



Uzmanlar, artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle birçok bölgede olduğu gibi Kahta’da da su kaynaklarının kritik seviyelere indiğini belirtiyor. Belediyenin aldığı önlemlerle birlikte vatandaşların göstereceği duyarlılığın, olası su sıkıntılarının önlenmesinde büyük rol oynayacağı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA