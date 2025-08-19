Vatandaşlara kolaylık sağlayacak sistem



Yeni uygulamalar sayesinde vatandaşlar ve ruhsat müellifleri, belediyeye fiziki olarak gitmeden çevrimiçi başvuru yapabilecek. Başvuru süreçleri anlık olarak dijital ortamda takip edilebilecek. Tüm işlemler e-Devlet ve e-İmza entegrasyonları üzerinden güvenli şekilde yürütülecek. Böylece belgelerin hazırlanması, teslim edilmesi ve onay süreçleri elektronik ortamda hız kazanacak.



Projeler dijital ortamda e-imzalı olarak alınacak ve dijital arşiv sisteminde güvenle saklanacak. Bu sayede hem işlem süreleri kısalacak hem de evrakların kaybolma veya zarar görme ihtimali ortadan kalkacak.



Başkan Hallaç: ‘Çağın gereklerine uygun belediyecilik’



Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, dijital dönüşüm adımlarının önemine dikkat çekti. Belediyeciliğin yalnızca fiziki mekânlarda değil, dijital ortamlarda da güçlü bir şekilde hizmet üretmeyi gerektirdiğini belirten Hallaç, şunları söyledi:



“Bizler de Kâhta Belediyesi olarak vatandaşımızın işini kolaylaştıracak, zamanını koruyacak ve bürokrasiyi azaltacak projeleri hayata geçiriyoruz. e-ruhsat, e-imar çapı ve e-ekspertiz gibi dijital uygulamalarla hizmetlerimizi daha şeffaf, hızlı ve güvenli hale getiriyoruz. Hedefimiz, Kâhta’yı çağın gereklerine uygun, modern ve dijital belediyecilik anlayışıyla buluşturmaktır.”



Dijital belediyecilikte yeni hedefler



Kâhta Belediyesi, önümüzdeki süreçte dijital hizmet ağını daha da genişletmeyi planlıyor. Belediyenin hedefi, vatandaşların tüm işlemlerini online platformlar üzerinden yapabilmesini sağlamak. Böylece ruhsat ve imar işlemlerinden sosyal yardımlara kadar pek çok hizmet tek merkezden dijital olarak yürütülebilecek.



Bu adımın, hem vatandaşlara kolaylık sağlaması hem de kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkıda bulunması bekleniyor. Ayrıca şeffaflık ilkesine dayalı sistem sayesinde belediye hizmetlerinde güvenin artması amaçlanıyor.

Kaynak : PHA