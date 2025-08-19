Bunlar da ilginizi çekebilir

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 şüpheli tutuklandı!

Paylaşımında, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.