'5G iletişimde hızın ve kalitenin yeni adı olacak'

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yeni nesil iletişim altyapısının sağlık, ulaşım, endüstri ve eğitim gibi birçok alanda köklü değişikliklere yol açacağını vurguladı.

5G, iletişimde hızın ve kalitenin yeni adı olacak. Makineler arası iletişimden yapay zekâya kadar pek çok alanda dönüşümün anahtarı olan bu teknolojiyle mobil haberleşmede yeni bir çağa adım atıyoruz. Endüstri, sağlık, ulaşım ve eğitim gibi birçok alanda yepyeni imkânlar sunacak.'

Akıllı şehirler, otonom araçlar ve uzaktan ameliyatlar

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin özellikle akıllı şehir uygulamaları, otonom araçlar, üretim teknolojileri ve afet yönetimi gibi alanlarda verimliliği artıracağını belirtti.

'Ağ dilimleme teknolojisi sayesinde aynı altyapı üzerinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre sanal ağlar kurulabilecek. Ultra düşük gecikme süreleri, gerçek zamanlı uygulamalarda devrim yaratacak. Otonom araçların anlık karar vermesi, uzaktan ameliyatlar ve sanal gerçeklik uygulamaları çok daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilebilecek.'

'Yerli üretim ve rekabet öncelikli olacak'

Uraloğlu, Türkiye'nin 5G geçiş sürecinde yerli üretime öncelik verileceğini ve teknoloji alanında rekabeti teşvik eden bir yapı kurulacağını söyledi:

'Yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bu süreçle birlikte, Türkiye'nin dijital geleceğini kendi teknolojisiyle inşa edeceğiz. 16 Ekim 2025'teki ihalenin ardından 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti ülkemizde devreye girecek.'

5G'nin Türkiye'ye sağlayacağı avantajlar

Daha yüksek veri hızı ve kesintisiz bağlantı

Akıllı şehirlerde daha etkin trafik ve enerji yönetimi

Otonom araç teknolojilerinde güvenli sürüş imkânı

Sağlık sektöründe uzaktan ameliyat ve hızlı veri paylaşımı

Sanayi ve üretimde otomasyonun güçlenmesi

Kaynak : PERRE