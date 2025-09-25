Üç Günlük Yoğun Eğitim Programı

22-23-24 Eylül tarihlerinde düzenlenen eğitim kampı, Adıyaman Üniversitesi’nin farklı fakülte ve yüksekokullarından öğrenciler ile akademisyenlerin yoğun katılımına sahne oldu. Yapay zekaya ilgi duyan gençleri bir araya getiren programda, teknolojinin teorik temellerinden etik boyutlarına, dünyadaki güncel gelişmelerden endüstriyel kullanım alanlarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler verildi.

Katılımcılar, alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen derslerde yapay zekanın temel kavramlarını öğrenirken, aynı zamanda sektördeki uygulama örnekleri üzerinden güncel trendleri de yakından takip etme fırsatı buldu.

Uygulamalı Eğitimlerle Yetkinlikler Arttı

Teorik derslerin yanı sıra atölye çalışmaları ve interaktif uygulamaların da yer aldığı kamp, öğrencilere öğrendiklerini pratiğe dökme imkânı sundu. Bu sayede katılımcılar, gerçek hayat senaryoları üzerinden projeler geliştirerek hem analitik düşünme becerilerini geliştirdi hem de yapay zeka teknolojilerini daha yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Program boyunca katılımcılara makine öğrenimi, veri analizi, doğal dil işleme ve etik yapay zeka gibi konularda temel ve ileri düzey bilgiler aktarıldı.

“Geleceğin Teknolojisine Hazırlanıyoruz”

Kampın kapanış töreninde konuşan Adıyaman Üniversitesi Yapay Zeka Topluluğu Danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, programın öğrenciler açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Doğan, “Yapay zeka, geleceğin en önemli teknolojik alanlarından biri. Öğrencilerimizin bu alanda erken yaşta bilgi sahibi olması ve uygulama yapması büyük önem taşıyor. Bu projede emeği geçen topluluk başkanımıza ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Katılımcılara Sertifika Verildi

Kapanış programı, eğitim kampını başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Katılımcılar, üç gün boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgileri gelecekteki akademik ve profesyonel çalışmalarına taşımak üzere önemli bir deneyim kazandı.

