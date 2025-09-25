Mustafa KAMIŞ – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan Suphi Yılancı, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü olarak göreve başladı.

Suphi Yılancı Kimdir?

Eğitim ve Öğretmenlik Yılları: 1970 yılında Kahta’ya bağlı Geldibuldu (Tille) köyünde doğan Suphi Yılancı, ilkokulu köyünde, ortaokulu Kahta’da tamamladı. Adana Erkek Lisesi’nde lise öğrenimini sürdüren Yılancı, 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı ve 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kahta Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. 1998’de görevinden ayrılarak Şanlıurfa, Adıyaman merkez ve Kahta’da özel eğitim kurumlarında yaklaşık 10 yıl öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

Sosyal Hizmet Kurumlarına Geçiş: 2008 yılında SHEÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) Şanlıurfa İl Müdürlüğü’ne öğretmen olarak atanan Yılancı, 2009’da Adıyaman SHEÇEK’e bağlı Kahta Toplum Merkezi Müdürlüğü’ne tayin oldu. 2009-2012 yılları arasında burada müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerini vekaleten yürüttü.

2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasıyla birlikte Toplum Merkezleri Sosyal Hizmet Merkezlerine dönüştürüldü. Yılancı, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi’nin kurucu müdürü olarak bu süreçte aktif görev aldı. 2013-2017 yılları arasında Kahta SHM’de farklı görevlerde bulundu.

Yükselme ve Yeni Görevler: 2017 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonucunda Şanlıurfa ASP İl Müdürlüğü’ne bağlı Suruç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü olarak asaleten atandı. 2018 yılında eş durumu tayini ile Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne naklen atandıktan sonra, Adıyaman merkezde sosyal hizmet kuruluşlarında idarecilik yaptı.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi’nin kurucu kadrosunda yer alan Yılancı, son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Görülen lüzum üzerine asaleten Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü olarak atandı.

Aile Hayatı: Suphi Yılancı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak : PHA