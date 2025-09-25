Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, ‘Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’ kapsamında, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleriyle ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ebubekir Fırat, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda sahipsiz hayvanların güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler görüşülerek şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Osman Varol toplantıda yaptığı açıklamada, “Sokaklarımızı güvenli hale getirmek, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalarımızı en iyi şekilde hayata geçirmek için yerel yönetimlerimizle ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA