Murat KAYIŞ – Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinin ardından halen altyapı ve üstyapı konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Adıyamanlıların talepleri üzerine DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sorunların çözümü içim soru önergesi verdi.

Milletvekili Ali Bozan, “6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 32 ay geçmiş olmasına rağmen Adıyaman'da çevresel ve kamusal sağlık açısından ciddi sorunlar devam etmektedir” açıklamasını yaptığı önergede Bakan Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

“-Adıyaman’da halen kaldırılmamış enkaz miktarı ne kadardır? Bu enkazların ne zaman ve nasıl kaldırılacağına dair bir takvim oluşturulmuş mudur?

-Enkaz kaldırma, yol ve altyapı çalışmalarının yol açtığı hava kirliliğiyle ilgili bakanlığınız bugüne kadar herhangi bir ölçüm yapmış mıdır? Yapıldıysa bu veriler kamuoyuyla neden paylaşılmamaktadır?

-Toz bastırma çalışmaları için belediyelerle koordinasyon içinde bir planlamanız var mıdır? Varsa hangi tedbirler alınmıştır?

-Adıyaman ve benzeri deprem bölgelerinde hava kalitesinin bozulmasına karşı özel bir eylem planınız var mı?

-Konteyner kentlerin kaldırılmasıyla birlikte toz ve çamur gibi çevresel faktörlere maruz kalan yurttaşların korunmasına yönelik herhangi bir önlem alınmakta mıdır?

-Yerel yönetimlerin altyapı ve temizlik çalışmalarını yürütebilmesi için merkezi bütçeden kaynak aktarımı yapılmakta mıdır? Yapıldıysa hangi belediyelere, ne kadar kaynak aktarılmıştır?

-Hava kirliliği ile mücadele kapsamında inşaat firmalarına yönelik denetim ve yaptırım uygulaması yapılmakta mıdır?

⁠-Deprem bölgelerinde çevresel yıkımın önüne geçilmesi için yeni bir bölgesel çevre düzenlemesi ya da eylem planı oluşturulması gündemde midir?”

