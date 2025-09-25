Bunlar da ilginizi çekebilir

Besni’de iki ayrı kaza meydana geldi: 7 kişi yaralandı - Videolu Haber

Şeriban ÖZÇAKMAK – Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24.09.2025 günü yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü M.C isimli şahsın çelişkili beyanlarına istinaden araç içerisinde yapılan aramada, 15000 Karton, toplamda 3.000.000 (üçmilyon) adet Bandrolsuz Gümrük Kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.