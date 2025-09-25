Şeriban ÖZÇAKMAK – Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24.09.2025 günü yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü M.C isimli şahsın çelişkili beyanlarına istinaden araç içerisinde yapılan aramada, 15000 Karton, toplamda 3.000.000 (üçmilyon) adet Bandrolsuz Gümrük Kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Şahıs gözaltına alınırken, suçta kullanılan araca el konuldu.
Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
