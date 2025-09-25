Şeriban ÖZÇAKMAK – Ekim ayının ilk haftasında Beşiktaş Kent Konseyi Başkanı Hasan Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adıyaman’da “Kardeş Kent Konseyi Protokolü”nü imzalayacak. Bu anlamlı buluşmayla birlikte, sadece kâğıt üzerinde değil; gönüllerde de güçlü bir kardeşlik köprüsü kurulacak.

“Büyük Bir Dayanışma Süreci Başlayacak”

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, bu tarihi adımı büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, “6 Şubat depremlerinin ardından derin yaralar alan şehrimize katkı sağlayacak projeler, sosyal ve kültürel iş birlikleri ile büyük bir dayanışma süreci başlayacak. Halkımıza moral ve motivasyon kazandıracak etkinlikler düzenleyecek, gençlerimizin eğitimine ve gelişimine destek olacağız. Aynı zamanda iş insanlarını bir araya getirerek yatırım iş birlikleri geliştireceğiz. Bu kardeşlik protokolünün gerçekleşmesine öncülük eden ÇADAP Başkanı Aziz Binzet’e minnettarız” dedi.

Beşiktaş ve Adıyaman Kent Konseyleri El Ele

Beşiktaş Kent Konseyi Başkanı Hasan Çelik ise, İstanbul’dan Adıyaman’a uzanan bu köprünün deprem sonrası dayanışmanın en anlamlı göstergelerinden biri olacağını vurgulayarak, “İstanbul’da yaşayan ve Beşiktaş Kent Konseyinde aynı zaman Yürütme Kurulu Üyemiz Dr. Bahattin Soydan ve ÇADAP Başkanı Aziz Binzet’in bizlere talepleri doğrultusunda yönetim kurulumuzun da aldığı karar ile Adıyaman Kent Konseyi ile Kardeş okuyoruz. Adıyaman’ın yaralarını birlikte sarmak için istiyoruz. İmzalayacağımız kardeşlik protokolüyle sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kalıcı projeler hayata geçireceğiz. Bu bağ, sadece iki kent arasında değil; İstanbul’daki ve Adıyaman’daki tüm hemşerilerimiz arasındaki bağları daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

Yakında imzalanacak bu protokol, Adıyaman’ın acılarla yoğrulmuş direncine İstanbul’dan bir kardeşlik eli uzatırken; iki şehir arasındaki dayanışmanın en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçecek.

Kaynak : PHA