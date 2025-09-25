Mustafa KAMIŞ – Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, ‘İtfaiye Haftası’ kapsamında afet ve acil durumlarla ilgili farkındalık etkinlikleri düzenledi. Etkinlikte ilkyardım, yangın güvenliği, arama-kurtarma teknikleri pek çok konuda stantlar açıldı.

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocuklara yönelik düzenlenen eğlenceli aktivitelerle hem eğlenceli hem de öğretici anlar sunuldu. Yangın standı, ilkyardım standı, arama-kurtarma standı, özel eğitimli arama- kurtarma köpeklerin yer aldığı etkinlik, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Kahta İtfaiye Müdürü Ahmet Yilanli, daha çok çocuklara yönelik bir farkındalık etkinliği düzenlediklerinin altını çizerek, “Ülkemizde, İtfaiye Haftası Eylül ayının son haftası olarak kutlanılıyor. Biz de bu bağlamda, 311 yıllık geçmişe sahip bir teşkilatın mensubu olarak tabi ki gururluyuz. Bunun gereğini yerine getirdik ve İtfaiye Haftamız için bu etkinlik alanını oluşturduk. Daha çok çocuklarımıza yönelik olmak üzere halkımızın nasıl bir ekipmanla ve nasıl çalıştığımızı görmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA