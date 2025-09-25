Ömer Karakuş – Adıyaman’da, İsrail ablukasını aşmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek için nöbet başlatılacak. Adıyaman Meydan Camisi önünde saat 20.00-21.00 arasında başlatılacak nöbete ilişkin bilgi veren Dr. Hüseyin Ali Tamer, Global Sumud filosuna destek amacıyla her gece düzenleyecekleri vicdan nöbetine destek çağrısında bulundu.

Dr. Hüseyin Ali Tamer yaptığı açıklamda, “Global Sumud Filosu insanlığın ortak vicdanıdır. Her kesimden her inançtan insanın insanlık onurunu ayakta tutmak ve bunun mücadelesini vermek için hayatlarını riske ederek çıktıkları bu yolculukta bizim de karada denizdekilerin yaptığının bir benzerini ortaya koymamız lazım. Onun için her inançtan ve her kesimden vicdan sahibi insanımızı önümüzdeki 6-7 günlük Gazze'ye varma sürecinde Global Sumud Filosu’na destek amacıyla, her gece Adıyaman Meydan Camisi önünde saat 20.00-21.00 arası vicdan nöbetine bekliyoruz.”

Kaynak : PHA