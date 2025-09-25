Şeriban ÖZÇAKMAK – Girit adası açıklarında saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'yla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sumud filosunun sahipsiz olmadığını gösterin. Sumud’un yanında ona TSK’dan bir Deniz Kuvvetleri unsuru eşlik etmelidir. Bununla ilgili bir tezkereye ihtiyaç varsa emre amadeyiz. Meclisi çağırma yetkisi Numan Kurtuluş’ta. Çağırsın Meclisi, hemen gidelim” ifadelerini kullandı.

Özel’de ABB Operasyonu Açıklaması: ‘Mansur Yavaş’ın Suçu, Bir Sonraki Seçimi Yenecek Olması’

Konser harcamalarına yönelik kamu zararı olduğu iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen operasyonla ilgili konuşan Özel, "Mansur Bey’in kendisinden önceki dönem belediyenin koridorlarından pislik akıyordu. Bu kadar korkunçtu. Melih Gökçek’ten bahsediyoruz. Mansur Bey hızlı bir çalışmayla zaten herkesin gözünün önünde olan 96 tane dosyayı çıkardı ve savcılığa verdi. Süleyman Soylu geldi, dosyalara el koydu, ‘Biz yapacağız’ dedi ve akışı durdurdular. 96 dosya var, her birinden hapis yatması gereken dosya var. Nasıl istifa ettiğini hatırlayalım Gökçek’in, Erdoğan demişti ki ‘Bazı arkadaşlarda metal yorgunluğu var. Onlar istifa edecek’. Bu sözü duyunca bazıları güle oynaya, bazıları da ağlaya ağlaya istifa etti. Sebep neydi? Erdoğan ‘Ya istifa edecekler ya da biz gereğini yaparız’ dedi. Bir belediye başkanını partinizden istifa ettirebilirsiniz ama belediye başkanlığından istifası kendi isterse yapar, yapmazsa gereğini yapacaksanız önünüzde iki yol var; ya terörle ilişkilidir yani FETÖ’cüdür; o dönem yapıyorlardı ya, FETÖ’cü diye alıp kayyum atarsınız ya da yolsuzluk yapıyordur. Soruşturma açarsınız ki böyle olmaz ama alıp atarsınız yerine başkası gelir. Suçunu ispatlamanız lazım ama maalesef onlar yapılmıyor şimdi. Mansur Yavaş gibi Ankara gibi bir yerde yüzde 60’ın oyunu almış, dürüstlük timsali, çalışkanlık, liyakatlik, şeffaflık timsali bir ismi lekelemeye çalışıyorlar. Suçu ne? Ekrem İmamoğlu’na atılan suçla suçlanıyor. Bir sonraki seçimde Erdoğan’ı yenecek olma suçu.

“Hukuki Bir Engel Çıkmazsa Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’dur”

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Adayınız hala Ekrem İmamoğlu mu?" sorusuna yanıt veren Özel, “Tabii Ekrem İmamoğlu. Benim adayım olsa belki düşünürüm, belki değiştiririm. Neden? Ben karar vermişim, derim ki ‘Ekrem Bey içeride, onun yerine şu daha doğru aday olur.’ Bunu yapamam çünkü benim adayım değil. Partinin adayı olsa partinin ilgili kurullarını toplarım, derim ki ‘Bir düşünelim, bakalım, değiştirelim.’ Ekrem İmamoğlu milletin adayı. Ekrem İmamoğlu’nu 19 Mart günü içeriye alana kadar CHP’nin aday adayıydı. 23’ünde de sandık kuracaktık, 2 milyon üyemizi çağıracaktık. Ekrem İmamoğlu, CHP’nin adayı olacaktı. Ama bu yapılan haksızlıktan sonra Ekrem İmamoğlu’na 15,5 milyon insan gitti, oy kullandı ve artık onu milletin adayı noktasına getirdiler. Ama Ekrem İmamoğlu’nun bu sürecinden CHP’lilerin tamamı, başta da Mansur Bey olmak üzere ‘Ekrem Bey bu haldeyken biz var gücümüzle onun yanındayız, önce adalet sağlanacak’ dedik, bu yolda yürüyoruz. Ta ki seçimler yaklaşır, adaylığına hukuki bir engel çıkarsa, diplomasını geri alamadık diyelim, mücadele ediyoruz ya da bu istinafta onaylandı, bir yasak geldi; o zaman Ekrem Bey’in de benim de partinin de yeni Cumhurbaşkanı adayı olur. Hep beraber arkasına geçeriz, bu seçimi yine kazanırız. Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda ise en kuvvetli aday olarak görülüyor” dedi.

“Altılı Masaya, Milleti Yoran Görüşmelerin Zarar Verdiğini Öğrendik”

“Altılı masa bir daha yeniden olmaz” diyen Özel, “Altılı masa tarihteki yerini hatalarıyla, sevaplarıyla aldı. Bir daha olmaz, çünkü altılı masa örneğinden öğrendiklerimiz var. Mesela dün akşam Filistin meselesinde altılı masa diye anılan partilerden dördü, ki müsait olsa altısı, ki ben bir şey söyleyeyim Yeniden Refah Partisi müsait olsa birlikte olacaktık. On parti gelse on parti birlikte olur. Altılı masadan farklılıkları değil, birliktelikleri konuşmayı, farklı renklerin aslında ayrılmaya değil, birlikteliğe vesile olabileceğini öğrendik. Ancak kalabalık, milletin sorunlarını çözmede ‘bu kalabalıkla bu işler nasıl olacak’ gibi meselelerde de eleştiri aldığımızı öğrendik. Uzun mesailerin, milleti yoran görüşmelerin zarar verdiğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

"Sumud’a TSK’dan Bir Deniz Kuvvetleri Unsuru Eşlik Etmelidir"

Global Sumud Filosu’na bağlı filodaki gemilerin saldırıya uğradığını hatırlatan Özel, "İspanya filoyu korumak üzere 5-6 tane gemisini görevlendirdi, gidiyor. Başka ülkeler de görevlendirdi. Zaten bu bir uluslararası ittifaka dönüşmüş durumda. Sumud filosunun sahipsiz olmadığını gösterin. Zaten tutup da ne Türkiye’ye ne İspanya’ya ne Almanya’ya ne bir başka ülkeye bir şey diyecek bir hali yok. Ama yalnız bıraktığınızda saldırıya açık hale geliyor. Sumud’un yanında ona TSK’dan bir Deniz Kuvvetleri unsuru eşlik etmelidir. Bununla ilgili bir tezkereye ihtiyaç varsa emre amadeyiz. Meclisi çağırma yetkisi Numan Kurtuluş’ta. Çağırsın Meclisi, hemen gidelim. Sumud gemisine Deniz Kuvvetleri'nin ilgili unsurları eşlik etsin. Bu konuda, desteği hemen vermeye hazırız" dedi.

Kaynak : PHA