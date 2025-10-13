Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi'nde dört ülke Gazze'de kalıcı barış için ortak irade ortaya koydu

Zirvede 'kalıcı ateşkes' ve 'insani koridor' vurgusu

İmzalanan belge, Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması ve taraflar arasında kalıcı bir barış zemininin oluşturulmasını öngörüyor. Diplomatik kaynaklar, belgenin ilerleyen süreçte daha kapsamlı bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini belirtti.

Zirvede dört ülkenin temsilcileri, çatışmaların bölgesel istikrara zarar verdiğini vurgulayarak taraflara itidal çağrısında bulundu.

Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler

İmza töreni öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, toplantıya katılan ülkelerin 'servet ve güç bakımından bugüne kadar bir araya gelmiş en büyük lider topluluğu' olduğunu söyledi. Trump, konuşmasında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Bu beyefendi Türkiye denilen yerden geliyor ve dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Hatta ordusu, bizim bilmemize izin verdiği kadarından daha güçlü. Son dönemdeki çatışmalara bakarsanız, hepsinde en önde yer aldılar. Kazandı ve kazandığında bununla övünmekten kaçındı. Hiçbir şey istemiyor, sadece huzur istiyor. Kendisi çetin bir adam ve benim dostum. Ne zaman ihtiyaç duysam hep yanımda oldu. Bu yüzden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. NATO'nun ne zaman kendisiyle bir meselesi olsa, beni arıyorlar ve 'Bize bir iyilik yapar mısın, Erdoğan'la konuşabilir misin?' diyorlar. Ben de konuşuyorum ve kendisi bizi hiç yarı yolda bırakmıyor.'

Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye yönelik destek mesajları verirken Katar Emiri'ne de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yeni süreç başlıyor

Zirvede imzalanan Niyet Belgesi'nin ardından dört ülkenin dışişleri bakanlıkları önümüzdeki günlerde teknik düzeyde temaslara başlayacak. Diplomatik kaynaklara göre süreç, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardım koridorunun güçlendirilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası konularında somut adımlarla ilerleyecek.

Kaynak : PERRE