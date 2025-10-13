CHP birinci, AK Parti ikinci sırada

6-9 Ekim 2025 tarihli anket sonuçlarına göre seçmen eğilimleri değişiyor. Katılımcılara 'Bu pazar genel (milletvekili) seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

CHP: %33,1

AK Parti: %30,6

Bu sonuç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası yapılan kamuoyu yoklamalarında gözlenen eğilimin sürdüğünü gösterdi. CHP, son aylardaki birçok ankette olduğu gibi birinci parti konumunu korudu.

DEM Parti'den dikkat çeken yükseliş

Geçmiş dönemlerde ortalama yüzde 7 bandında seyreden DEM Parti, ankette yüzde 9,1 oy oranına ulaşarak MHP'nin önüne geçti.

DEM Parti: %9,1

MHP: %8,5

Siyasi gözlemciler, DEM Parti'nin oy artışını iktidarın son dönemde yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' süreci ve sahada artırdığı siyasi görünürlükle ilişkilendiriyor.

Diğer partilerin oy oranları

Zafer Partisi: %4,4

İYİ Parti: %4,1

Yeniden Refah Partisi (YRP): %3,3

Anahtar Parti: %1,8

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %0,9

Diğer partiler: %4,2

Siyasi tablo değişiyor

ALF Araştırma'nın anketi, iktidar ve muhalefet blokları arasındaki dengelerde CHP'nin öne çıktığı, AK Parti'nin ise yüzde 30 bandına gerilediği bir tabloyu ortaya koyuyor. DEM Parti'nin oy oranındaki yükseliş, seçim senaryoları açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Araştırmanın saha çalışması yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılırken, örneklem Türkiye geneline yayılmış 2 bin katılımcıdan oluştu.

Kaynak : PERRE