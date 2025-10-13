Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zabıta ekipleri, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik kapsamlı bir denetim başlattı. İlçe sınırları içerisindeki okullarda gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin güvenli ve hijyenik koşullarda alışveriş yapabilmesi hedefleniyor.

Yasaklı ürünler ve son kullanma tarihleri kontrol edildi

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti. Denetimlerde ayrıca, kantinlerin temizlik koşulları ve satılması yasak ürünlerin olup olmadığı da titizlikle incelendi.

Ekipler, kurallara uygun hizmet veren kantin işletmecilerine teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen kantinlere gerekli uyarılarda bulundu.

Eğitim dönemi boyunca denetimler sürecek

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin sağlığının öncelikleri arasında olduğunu belirterek denetimlerin sadece eğitim yılının başında değil dönem boyunca düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.

Amaçlarının hem çocukların sağlığını korumak hem de kantin hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak olduğunu vurgulayan yetkililer, kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.

